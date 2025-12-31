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Белорус Артём Левшунов заработал очередной ассистентский балл в НХЛ

31 декабря 2025 12:57
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Очередным ассистентским баллом в национальной хоккейной лиге отметился белорус Артем Левшунов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Он начал камбэк «Чикаго» в противостоянии с «Айлендерс». Но полноценного спасения не получилось. «Ястребы» уступили по буллитам 2:3. Наш защитник находился на льду дольше всех остальных – 22 минуты и 43 секунды, исполнил два броска в створ, угодив в каркас, применил столько же силовых приемов, заработал удаление и закончил противостояние с нулевым показателем полезности. В сезоне у исполнителя 18 баллов в 34-х играх. «Чикаго» занимает скромное предпоследнее место в таблице, от зоны нокаут-раунде его отделяют 6 очков.

# Хоккей

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