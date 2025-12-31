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«Динамо-Минск» ушло на новогодний перерыв в ранге лидера западной конференции КХЛ

31 декабря 2025 12:55
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Минское хоккейное «Динамо» ушло на новогодний перерыв в ранге лидера западной конференции КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном, выездном поединке парни Дмитрия Квартальнова обыграли «Салават Юлаев». Счет в первом периоде открыл Виталий Пинчук. Сработало большинство. Во втором отрезке забросил капитан Андрей Стась. Он также отличился, когда команды играли в неравных составах. Казалось, что хозяева ничего не смогут противопоставить мощному нападению зубров. Но за заключительную треть казанцы сравняли цифры на табло. В овертайме свое слово сказал Вадим Шипачев. Легендарному мастеру до тысячи очков осталось набрать два балла. Динамо победило в Уфе впервые за 9 с небольшим лет 3:2.

# ХК Динамо-Минск

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