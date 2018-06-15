Бывший игрок БАТЭ Сергей Кривец перешёл в брестское «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусский полузащитник Сергей Кривец подписал контракт с ФК «Динамо-Брест». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Футболист присоединится к команде и начнёт тренировки на следующей неделе. Соглашение рассчитано на 2,5 года», – говорится в сообщении.

Сергей Кривец начал профессиональную карьеру в 2003 году. В 2009 году он был признан лучшим игроком высшей лиги. 32-летний футболист неоднократно становился Чемпионом Беларуси в составе БАТЭ.

Одним из интересных фактов можно назвать игру Кривца в составе китайского футбольного клуба. К слову, спортсмен не остался без трофея и стал обладателем Суперкубка Китая.

Футболист является автором 1 гола, забитого белорусскими клубами в основной сетке Лиги чемпионов, и 100 гостевого гола сборной Беларуси.

В этом году председателем правления брестского «Динамо» стал легендарный аргентинец Диего Марадона.