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Бывший игрок БАТЭ Сергей Кривец перешёл в брестское «Динамо»

15 июня 2018 11:32
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Новости Беларуси. Белорусский полузащитник Сергей Кривец подписал контракт с ФК «Динамо-Брест». Об этом сообщается на сайте клуба.  

«Футболист присоединится к команде и начнёт тренировки на следующей неделе. Соглашение рассчитано на 2,5 года», – говорится в сообщении.  

Сергей Кривец начал профессиональную карьеру в 2003 году. В 2009 году он был признан лучшим игроком высшей лиги. 32-летний футболист неоднократно становился Чемпионом Беларуси в составе БАТЭ.  

Одним из интересных фактов можно назвать игру Кривца в составе китайского футбольного клуба. К слову, спортсмен не остался без трофея и стал обладателем Суперкубка Китая.  

Футболист является автором 1 гола, забитого белорусскими клубами в основной сетке Лиги чемпионов, и 100 гостевого гола сборной Беларуси.  

В этом году председателем правления брестского «Динамо» стал легендарный аргентинец Диего Марадона.  

Спортсмен уже не раз обращался к команде в социальных сетях – подробнее здесь.  

# Футбол Беларуси # Сергей Кривец

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