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Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Сан-Диего

14 октября 2022 10:56
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Стартовала не лучшим образом, но исправилась и победила. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Сан-Диего-1

Для этого пришлось приложить много усилий. Неуступчивой соперницей оказалась местная спортсменка Слоан Стивенс. В мировом рейтинге наша прима находится на 5-й позиции, а американка только на 52-й. Оттого удивительнее, что стартовый сет остался за оппоненткой. Причем практически без борьбы – 1:6.

Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Сан-Диего-4

А вот дальше Соболенко взяла себя в руки, развернула течение матча в нужное себе русло и добыла-таки победу – 6:3, 6:2. В 1/4-й белоруска сразится с хорваткой Донной Векич.  

# Теннис # Арина Соболенко # Слоан Стивенс # Донна Векич # Фотофакт

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