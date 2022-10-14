Арина Соболенко вышла в ¼ теннисного турнира в Сан-Диего

Стартовала не лучшим образом, но исправилась и победила. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира категории 500 в американском Сан-Диего, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для этого пришлось приложить много усилий. Неуступчивой соперницей оказалась местная спортсменка Слоан Стивенс. В мировом рейтинге наша прима находится на 5-й позиции, а американка только на 52-й. Оттого удивительнее, что стартовый сет остался за оппоненткой. Причем практически без борьбы – 1:6.