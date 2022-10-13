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Велоспорт. Белорусы завоевали две медали чемпионата России

13 октября 2022 19:10
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Продолжается чемпионат России на треке «Локосфинкс» в Санкт-Петербурге. Второй день турнира стал для сборной Беларуси медальным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Велоспорт. Белорусы завоевали две медали чемпионата России-1

В командной гонке преследования на четыре километра наши девушки выиграли серебряные награды, уступив хозяйкам трека почти пять секунд. А в командном спринте на 750 метров Варвара Босякова завоевала бронзу. В программе игрового дня 14 октября – индивидуальная гонка преследования и индивидуальный спринт.

# Велоспорт # Варвара Босякова # Фотофакт

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