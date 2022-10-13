Теннис. Илья Ивашко уступил в 1/8 финала девятой ракетке мира

Илья Ивашко уступил в 1/8 финала на турнире категории 250 в Хихоне девятой ракетке мира Адрею Рублеву с итоговым счетом 3:6, 7:5, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч продолжался почти 2,5 часа. Первую партию соперник без особых проблем оставил за собой. Во второй Ивашко сначала также был в роли догоняющего, однако сумел переломить ход встречи и перевести ее в третий сет. Упорная борьба продолжилась. Илья был близок к виктории, но в решающий момент сильнее оказался российский теннисист.