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Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» в КХЛ

13 октября 2022 19:49
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В КХЛ Минское «Динано» провело очередной поединок. Соперник – московский «Спартак», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» в КХЛ-1

«Зубры» подошли к поединку с неприятной статистикой. В их пассиве было 4 поражения подряд. Однако предыдущая игра против СКА подарила надежду, что черная полоса закончилась. В матче со «Спартаком» необходимо было брать очки. Стартовая двадцатиминутка осталась безголевой. Во втором периоде наши парни открыли цифры на табло – отличился Павел Варфоломеев. Через несколько минут оппоненты сравняли. До ухода на перерыв шайба Меркли вывела минчан вперед.

Итоговый счет противостояния – 3:2. Дальше сыграем против «Локомотива» 15 октября.

# Хоккей # Павел Варфоломеев # Ник Меркли

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