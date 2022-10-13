Минское «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» в КХЛ

«Зубры» подошли к поединку с неприятной статистикой. В их пассиве было 4 поражения подряд. Однако предыдущая игра против СКА подарила надежду, что черная полоса закончилась. В матче со «Спартаком» необходимо было брать очки. Стартовая двадцатиминутка осталась безголевой. Во втором периоде наши парни открыли цифры на табло – отличился Павел Варфоломеев. Через несколько минут оппоненты сравняли. До ухода на перерыв шайба Меркли вывела минчан вперед.

Итоговый счет противостояния – 3:2. Дальше сыграем против «Локомотива» 15 октября.