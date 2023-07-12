Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира

В четвертьфинальном матче белоруска одержала победу над американкой Мэдисон Киз. В первом сете Соболенко была убедительна – она выиграла партию со счетом 6:2. По ходу второго сета Арина уступала – 2:4, однако смогла переломить ход игры и взяла верх – 6:4. В полуфинале белорусская теннисистка встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, которая в четвертьфинале одолела в трехсетовом поединке Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 5:7, 6:4, 6:1.