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Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира

12 июля 2023 20:33
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Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира. Она повторила свое наивысшее достижение двухлетней давности, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира-1

В четвертьфинальном матче белоруска одержала победу над американкой Мэдисон Киз. В первом сете Соболенко была убедительна – она выиграла партию со счетом 6:2. По ходу второго сета Арина уступала – 2:4, однако смогла переломить ход игры и взяла верх – 6:4. В полуфинале белорусская теннисистка встретится с представительницей Туниса Онс Жабер, которая в четвертьфинале одолела в трехсетовом поединке Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 5:7, 6:4, 6:1.

Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира-4

Очередным полуфиналистом мужского турнира стал россиянин Даниил Медведев. В тяжелом пятисетовом матче он нанес поражение американцу Кристоферу Юбэнксу со счетом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6, 6:1. Соперником Медведева по полуфиналу станет победитель противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне.

# Теннис # Арина Соболенко # Онс Жабер # Елена Рыбакина # Даниил Медведев # Мэдисон Киз # Фотофакт

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