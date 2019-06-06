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Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

06 июня 2019 19:35
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Новости Беларуси. Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс вышли в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»-1

Матч должен был пройти накануне, но из-за дождя встреча была сыграна только сегодня. В четвертьфинале белоруска и бельгийка оказались сильнее украинско-латвийского дуэта Людмила Киченок – Алёна Остапенко.

Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»-4

Победа в двух партиях – 7:5, 6:2. В одной второй финала противостоять Соболенко и Мертенс будут Тимея Бабош – Кристина Младенович.

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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