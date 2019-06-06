Арина Соболенко вышла в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос»

Новости Беларуси. Арина Соболенко и бельгийка Элиз Мертенс вышли в полуфинал парного турнира «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч должен был пройти накануне, но из-за дождя встреча была сыграна только сегодня. В четвертьфинале белоруска и бельгийка оказались сильнее украинско-латвийского дуэта Людмила Киченок – Алёна Остапенко.