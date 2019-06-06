«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

Новости Беларуси. 15 дней остается до II Европейских игр в Минске. Белорусская столица ожидает более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещать главное спортивное событие лета будут более тысячи представителей СМИ.

Уже началась выдача удостоверений аккредитованным белорусским журналистам. В центр, расположенный в спорткомплексе университета физкультуры, одними из первых прибыли журналисты СТВ – авторы информационно-аналитических программ «Неделя» и «Неделя спорта» Юлия Огнева и Ярослав Писаренко.

Юлия Огнева, СТВ:

Кто журналист, тот знает, насколько ценен вот этот заветный бейджик. Он не просто помогает работать – он позволяет делать нашу работу.

Знаю, что на форум аккредитовано очень большое количество журналистов. Поэтому конкуренция, видимо, будет не только в спорте, но и среди СМИ. Медалей, наверное, у нас не будет, но все-таки победителем должен быть зритель. Поэтому работаем и, конечно, болеем за наших.