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«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр

06 июня 2019 13:31
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Новости Беларуси. 15 дней остается до II Европейских игр в Минске. Белорусская столица ожидает более 4 тысяч спортсменов из 50 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Освещать главное спортивное событие лета будут более тысячи представителей СМИ.

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр-1

Уже началась выдача удостоверений аккредитованным белорусским журналистам. В центр, расположенный в спорткомплексе университета физкультуры, одними из первых прибыли журналисты СТВ – авторы информационно-аналитических программ «Неделя» и «Неделя спорта» Юлия Огнева и Ярослав Писаренко.

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр-4

Юлия Огнева, СТВ:
Кто журналист, тот знает, насколько ценен вот этот заветный бейджик. Он не просто помогает работать – он позволяет делать нашу работу.

Знаю, что на форум аккредитовано очень большое количество журналистов. Поэтому конкуренция, видимо, будет не только в спорте, но и среди СМИ. Медалей, наверное, у нас не будет, но все-таки победителем должен быть зритель. Поэтому работаем и, конечно, болеем за наших. 

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр-7

«Победителем должен быть зритель». Журналисты СТВ получили аккредитации на освещение II Европейских игр-9

Аккредитацию на II Европейские игры должны получить около 400 белорусских и более 600 иностранных журналистов. К освещению мультиспортивного форума готовится и телеканал СТВ. На время проведения II Европейских игр наша ньюс-рум сменит локацию. Выездная студия новостей будет работать в кинотеатре «Москва» – напротив Дворца спорта.

# Европейские игры # Юлия Огнева # Ярослав Писаренко # Фотофакт

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