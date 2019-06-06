От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области

Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает путешествие по Беларуси. 500 километров и шесть дней в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пламя мира» принимает Гомельская область.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области

Накануне факелоносцев тепло встречали в Гомеле. Город на два дня стал столицей эстафеты. В сегодняшнем маршруте – детская областная больница, компания «Белоруснефть», флагман отечественного комбайностроения – предприятие «Гомсельмаш».