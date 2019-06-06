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От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области

06 июня 2019 07:58
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Новости Беларуси. Огонь II Европейских игр продолжает путешествие по Беларуси. 500 километров и шесть дней в пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Пламя мира» принимает Гомельская область.

Из рук в руки. Как «Пламя мира» встретили в Гомельской области

Накануне факелоносцев тепло встречали в Гомеле. Город на два дня стал столицей эстафеты. В сегодняшнем маршруте – детская областная больница, компания «Белоруснефть», флагман отечественного комбайностроения – предприятие «Гомсельмаш».

От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области-1

За время путешествия по Гомельской области огонь также побывает на нефтяных месторождениях Речицы, в плавильных цехах Белорусского металлургического завода, часть пути проделает по водам Припяти, а в Турове поднимется к истокам белорусской духовности на древнюю «Замковую гору».

Завершится марафон в Мозыре торжественной церемонией передачи эстафеты «Пламя мира» Минской области.

От детской областной больницы до крупных производств: какие объекты посетит «Пламя мира» в Гомельской области-4

# Европейские игры # Фотофакт

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