Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Брисбене

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Против Мари мне всегда сложно играть. Последний матч я, кстати, проиграла. Поэтому сегодня я старалась быть сфокусированной до последнего розыгрыша. Я старалась оказывать на нее давление и завершить поединок в двух сетах. Что касается Мирры Андреевой, она отличный игрок и человек. Совсем недавно мы встречались в рамках выставочного матча в Абу-Даби. Я знаю, что завтра она будет еще лучше. Буду рада встретиться с ней.

Во втором противостоянии сильнейшая ракетка планеты взяла верх над представительницей Чехии Мари Бузковой. Впрочем, соперница сопротивлялась очень активно и порой действовала не хуже фаворитки. Счет первого сета – 6:3. Во второй партии также шла равная игра. Соболенко с трудом добралась до матчболов и с пятой попытки закрыла встречу. В одной второй белоруске предстоит свидание с россиянкой Миррой Андреевой.