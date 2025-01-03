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Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Брисбене

03 января 2025 13:47
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Арина Соболенко пробилась в полуфинал первого в сезоне крупного теннисного чемпионата турнира категории 500 в Брисбене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко пробилась в полуфинал теннисного турнира WTA-500 в Брисбене-1

Арина Соболенко, первая ракетка мира:
Против Мари мне всегда сложно играть. Последний матч я, кстати, проиграла. Поэтому сегодня я старалась быть сфокусированной до последнего розыгрыша. Я старалась оказывать на нее давление и завершить поединок в двух сетах. Что касается Мирры Андреевой, она отличный игрок и человек. Совсем недавно мы встречались в рамках выставочного матча в Абу-Даби. Я знаю, что завтра она будет еще лучше. Буду рада встретиться с ней.

Во втором противостоянии сильнейшая ракетка планеты взяла верх над представительницей Чехии Мари Бузковой. Впрочем, соперница сопротивлялась очень активно и порой действовала не хуже фаворитки. Счет первого сета – 6:3. Во второй партии также шла равная игра. Соболенко с трудом добралась до матчболов и с пятой попытки закрыла встречу. В одной второй белоруске предстоит свидание с россиянкой Миррой Андреевой.

# Теннис # Арина Соболенко

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