Прямой эфир

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде

04 мая 2023 20:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко вышла в финал престижного теннисного турнира категории 1000 в Мадриде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полуфинальном матче белоруска нанесла поражение гречанке Марии Саккари.   

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде-1

Арина уверенно начала поединок. В первом сете она вела со счетом 3:0. На исходе партии завязалась борьба, но Соболенко все же оставила сет за собой – 6:4. Во второй партии Арина была превосходна: она окончательно сломила сопротивление соперницы и выиграла – 6:1. Таким образом, белоруска победила – 6:4, 6:1 – и вышла в свой очередной финал. Ее соперницей в финале станет победительница пары Швентек/Кудерметова.  

# Теннис # Арина Соболенко # Мария Саккари # Вероника Кудерметова # Ига Швёнтек # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к очередным матчам «Большого тура»
04 мая 2023 20:16

Хоккейная сборная Беларуси продолжает подготовку к очередным матчам «Большого тура»

II Игры стран СНГ охватят 11 городов Беларуси. Вот как готовятся к главным соревнованиям 2023-го в Могилёве
04 мая 2023 16:47

II Игры стран СНГ охватят 11 городов Беларуси. Вот как готовятся к главным соревнованиям 2023-го в Могилёве

Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго
04 мая 2023 15:02

Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго