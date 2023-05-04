Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде

Арина уверенно начала поединок. В первом сете она вела со счетом 3:0. На исходе партии завязалась борьба, но Соболенко все же оставила сет за собой – 6:4. Во второй партии Арина была превосходна: она окончательно сломила сопротивление соперницы и выиграла – 6:1. Таким образом, белоруска победила – 6:4, 6:1 – и вышла в свой очередной финал. Ее соперницей в финале станет победительница пары Швентек/Кудерметова.