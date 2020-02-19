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На лыжероллерной трассе в Минске проходит второй этап «Снежного снайпера»

19 февраля 2020 21:05
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Новости Беларуси. В Минске проходит второй этап республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-спорт».

На лыжероллерной трассе в Минске проходит второй этап «Снежного снайпера»-1

19 февраля на столичной лыжероллерной трассе соревновались мальчики и девочки трех возрастов из 9 районов Минска. Самым младшим ребятам 11 лет. Для них это первый старт на серьезном уровне. А вот для спортсменов постарше участие в «Снежном снайпере» уже стало традицией.

На лыжероллерной трассе в Минске проходит второй этап «Снежного снайпера»-4

Александр Шикун, победитель турнира (Заводской район):
Смотрел гонки, и мне понравилось, как стреляют, катаются на лыжах. Я тренировался каждый день, ездил сюда, чтобы добиться этого результата. Я буду продолжать дальше, чтобы попасть в национальную команду нашу, на Олимпийских играх занять первые места, добиться результата какого-то.

На лыжероллерной трассе в Минске проходит второй этап «Снежного снайпера»-7

Для минчан второй этап завершился. А вот для ребят из Минской области все только начинается. Гонку за право представить свою команду на республиканских соревнованиях юные спортсмены начнут уже в четверг, 20 февраля.

На лыжероллерной трассе в Минске проходит второй этап «Снежного снайпера»-10

# Спортивные соревнования # Александр Шикун # Фотофакт

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