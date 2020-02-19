На лыжероллерной трассе в Минске проходит второй этап «Снежного снайпера»

Новости Беларуси. В Минске проходит второй этап республиканских соревнований среди детей и подростков «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «СТВ-спорт».

19 февраля на столичной лыжероллерной трассе соревновались мальчики и девочки трех возрастов из 9 районов Минска. Самым младшим ребятам 11 лет. Для них это первый старт на серьезном уровне. А вот для спортсменов постарше участие в «Снежном снайпере» уже стало традицией.

Александр Шикун, победитель турнира (Заводской район):

Смотрел гонки, и мне понравилось, как стреляют, катаются на лыжах. Я тренировался каждый день, ездил сюда, чтобы добиться этого результата. Я буду продолжать дальше, чтобы попасть в национальную команду нашу, на Олимпийских играх занять первые места, добиться результата какого-то.