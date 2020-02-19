Юрий Моисиевич о Кубке Беларуси по длинным метаниям среди легкоатлетов: очень плотная, хорошая конкуренция

Новости Беларуси. В Минске начался Кубок Беларуси по длинным метаниям среди легкоатлетов четырех возрастов: юношей, юниоров, молодежи и взрослых. В эти дни свои силы опробуют более 200 спортсменов, среди которых есть и именитые, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Например, в четверг, 20 февраля, в сектор выйдет легендарная Татьяна Холодович. Обычно соревнования внутри страны не таят интриги – лидеров видно сразу. Однако теперь не так: в каждом виде программы за первое место реально боролись как минимум два спортсмена.

Юрий Моисиевич, главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике:

В мужском копье я бы сегодня не рискнул определить. Есть Павел Мелешко, есть Котковец, который уже и участник чемпионата мира. Есть молодые, есть Сасимович – сын нашего легендарного метателя, который вот уже 79 метров почти наметал, восстановился после травмы. То есть там очень плотная, хорошая конкуренция.

Евгений Бриги, победитель Кубка Беларуси (метание диска, юноши):

Очень тяжело, соперники есть. Я работаю, стараюсь. В этот день не очень получилось с результатом, потому что мой личный рекорд – 58,25. В планах вообще побить рекорд Беларуси. Я работаю над этим, стремлюсь. Хочу добиться высоких достижений, чтобы выйти на какой-то мировой уровень.