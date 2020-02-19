Виктор Гончаров о четвертьфинале Кубка ЕКВ: игра будет очень тяжёлая и очень ответственная

Новости Беларуси. Волейбольная «Минчанка» в ожидании четвертьфинала Кубка ЕКВ! Наши спортсменки вышли в эту стадию турнира во второй раз: дебют состоялся в сезоне 2017/18, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дома подопечные Виктора Гончарова примут французский «Волеро Ле-Канне». Частично белоруски с соперницами знакомы: осенью 2017-го девушки играли с командой «Канне-Рошвиль»: «Минчанка» была сильнее в обеих встречах. Но в Беларусь приехала уже другая команда: летом 2018 произошло слияние «Канне-Рошвиль» и швейцарского «Волеро», Цюрих.

Сейчас у волейболисток «Минчанки» довольно плотный график: еще в воскресенье они играли на Сахалине в рамках российской суперлиги. На этой неделе, помимо встречи с «Волеро», белорусок ждет еще один матч российского чемпионата: в субботу, 22 февраля, предстоит игра с московским «Динамо». Тем не менее, настроение у девушек боевое.

Оксана Ковальчук, нападающая волейбольной команды «Минчанка»:

Все вернулись с Сахалина, все даже со всеми конечностями своими на месте. Так что все готовы к бою. Все настроены, так как, конечно, очень хочется повторить позапрошлый результат, очень хочется ощутить те же эмоции, полные трибуны. Поэтому будем стараться и делать все максимально возможное для этого.

Виктор Гончаров, главный тренер волейбольной команды «Минчанка»:

Много играет иностранок. Команду мы практически видели по видео. Сегодня собрание, будем их разбирать. Так что команда очень серьезная, с хорошими игроками, с хорошей общей игрой. Я думаю, что игра будет у нас очень тяжелая и очень ответственная.