В Минске стартовал финальный этап республиканского командного турнира по борьбе «Лига Храбрых»

В столице стартовал финальный этап республиканского командного турнира по борьбе «Лига Храбрых». За медали сражаются лучшие спортсмены страны и не только в возрасте до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ребята уже прошли серьезный региональный отбор. Участие в котором принимало около 1 000 человек. Сейчас же лучшие из лучших, в формате стенка на стенку готовы побороться за выход в решающую схватку. Командный матч включает состязания в трех видах спортивной борьбы: вольной, греко-римской и женской. В каждой по 10 спортсменов. По итогом 30 схваток определяется победитель. Проигравший покидает чемпионат. Как и в прошлом году, вариться в собственном соку белорусам не придется. Конкуренцию попытается составить сборная Москвы.

Алим Селимов, председатель «Белорусской федерации борьбы»:

Атмосфера, поддержка трибун и выезд в гости – это все, придает мотивации перебороть себя и трибуны. Самое главное – выиграть своего соперника, с которым ты находишься один на один. Это очень важно, потому что вселяет в них энергию и мотивацию расти дальше и достигать своих целей.