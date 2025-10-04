2 медали завоевали белорусы во второй день молодёжного ЧМ по самбо

Две медали завоевали белорусы во второй день молодежного чемпионата мира по самбо, который проходит в Индонезии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Победителем планетарного форума в весовой категории свыше 98 килограммов среди юношей до 18 лет стал Артем Ковтюх. На пути к титульному противостоянию земляк победил представителей Туркменистана, Кыргызстана и Австралии, а в финале был сильнее Дениса Кулигина из России. Эта неделя стала особенно удачной для спортсмена, ранее Артем занял третье место на III Играх стран СНГ в Азербайджане.

Кроме того, бронзовую медаль в весе до 54 килограммов завоевала Руслана Шоба. Шанс на медаль белоруска получила в утешительной сетке, где прошла оппонентку из Казахстана, а в поединке за место на пьедестале нанесла поражение Лейле Мурадовой из Туркменистана.

После двух соревновательных дней в активе нашей команды пять наград, в том числе и две золотые. Завтра за медали поборются пятеро наших спортсменов. Всего планетарный форум собрал 370 самбистов из 34 стран.