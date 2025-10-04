В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные предсезонные матчи – результаты белорусов

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные предсезонные матчи, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Чикаго» уступил «Миннесоте» – 2:3. Белорусский защитник проигравших Артем Левшунов провел поединок в стартовой паре обороны и получил солидный айс-тайм – 18,5 минуты. Он исполнил два броска в створ ворот, применил силовой прием и завершил поединок с показателем полезности +1.

«Калгари» Егора Шаранговича уступил «Виннипегу» – 4:5. Наш нападающий начинал поединок в четвертом звене, провел на льду 17 минут 32 секунды и результативными действиями не отметился. В серии послематчевых буллитов форвард не смог реализовать свою попытку. Регулярный чемпионат НХЛ стартует уже 8 октября.

Первый ассистентский балл в АХЛ заработал Дмитрий Кузьмин, выступающий за «Рокфорд». А его команда обыграла «Милуоки» со счетом – 3:1. Белорусский защитник играл в стартовой паре обороны и на 49-й минуте в большинстве отличился результативной передачей при победной шайбе своего клуба. Дмитрий закончил встречу с показателем полезности 0. Отметим, Кузьмин начинал предсезонку в составе клуба НХЛ «Чикаго», однако в выставочных поединках за «ястребов» так и не сыграл.