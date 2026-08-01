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Арина Соболенко узнала потенциальных соперниц на турнире в Торонто

01 августа 2026 19:29
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Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко узнала соперниц на старте «тысячника» в Торонто. Наша прима имеет первый номер посева и начнет свое выступление со второго круга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Там ей предстоит встретиться с победительницей матча между Кристиной Букшей из Испании и спортсменкой, прошедшей квалификацию. Потенциальная оппонентка в третьем раунде – 26-я сеяная Елена Остапенко из Латвии. После чего землячка может сыграть с Майей Хвалиньской или Екатериной Александровой.

Отметим, на соревнования в Канаде заявились все представительницы топ-10 планетарного рейтинга, за исключением Каролины Муховой. Состязания проходят на харде, а для Арины это покрытие наиболее удобное. На нем она провела отличный весенний сезон и завоевала титулы в Индиан-Уэллсе и Майами. 

# Теннис # Арина Соболенко

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