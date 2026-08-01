Татьяна Климович и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле. Континентальный форум принимает Италия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финале женских двоек парных наблюдалась яркая борьба. После половины дистанции белоруски шли третьими, но на втором километре совершили рывок и в итоге финишировали первыми, оставив позади оппоненток из Швейцарии, Литвы, Германии и Великобритании. А ближайших преследовательниц – дуэт из Греции – наши девушки опередили более чем на секунду. В 2025 году, напомним, соотечественницы завоевали бронзу чемпионата мира в этом виде программы.

Традиционно высокий уровень подготовки в мужской одиночке демонстрирует наш Евгений Золотой. 1 августа он показал второе время дня, быстрее земляка оказался только принципиальный соперник и его сосед по олимпийскому пьедесталу Парижа – немец Оливер Цайдлер. Финал состоится 2 августа. Кроме того, 2 августа за награды поспорит Валерия Шендель в женской одиночке легкого веса. Также наш экипаж будет представлен в решающем заезде восьмерок.