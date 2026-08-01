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Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате Европы

01 августа 2026 19:21
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Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы среди солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта – соревнования проходят в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска за свое выступление получила лучшие оценки среди 14 участниц и заняла первое место в квалификации. Ближайшую преследовательницу – испанку Ирис Тио – лидер нашей команды опередила более чем на 10 баллов. Тройку сильнейших замкнула немка Клара Бляйер. За медали в этой дисциплине Василина поспорит в предстоящий понедельник, 3 августа. 

Также в столице Франции прошли состязания среди дуэтов – наши Анастасия Добровольская и Александра Мирончик заняли седьмое место в технической программе. А в произвольной отечественный тандем расположился на девятой позиции.
 

# Синхронное плавание # Василина Хондошко

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