Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы на чемпионате Европы

Василина Хондошко вышла в финал произвольной программы среди солисток на чемпионате Европы по водным видам спорта – соревнования проходят в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска за свое выступление получила лучшие оценки среди 14 участниц и заняла первое место в квалификации. Ближайшую преследовательницу – испанку Ирис Тио – лидер нашей команды опередила более чем на 10 баллов. Тройку сильнейших замкнула немка Клара Бляйер. За медали в этой дисциплине Василина поспорит в предстоящий понедельник, 3 августа.

Также в столице Франции прошли состязания среди дуэтов – наши Анастасия Добровольская и Александра Мирончик заняли седьмое место в технической программе. А в произвольной отечественный тандем расположился на девятой позиции.

