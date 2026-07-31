7 комплектов наград разыграли в 3-й день ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

Открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в самом разгаре. В третий соревновательный день участники разыграли 7 комплектов наград. Данный турнир является отборочным на чемпионат мира, который пройдет в Познани в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Внутренняя конкуренция показала готовность наших спортсменов к главному международному старту, но тренерский штаб окончательное решение по формированию выездного состава озвучит после текущего чемпионата и заключительного учебно-тренировочного сбора. Впереди еще два соревновательных дня, на старт выйдут командные экипажи.