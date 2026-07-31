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7 комплектов наград разыграли в 3-й день ЧБ по гребле на байдарках и каноэ

31 июля 2026 20:25
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Открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ в самом разгаре. В третий соревновательный день участники разыграли 7 комплектов наград. Данный турнир является отборочным на чемпионат мира, который пройдет в Познани в конце августа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Внутренняя конкуренция показала готовность наших спортсменов к главному международному старту, но тренерский штаб окончательное решение по формированию выездного состава озвучит после текущего чемпионата и заключительного учебно-тренировочного сбора. Впереди еще два соревновательных дня, на старт выйдут командные экипажи. 

7 комплектов наград разыграли в 3-й день ЧБ по гребле на байдарках и каноэ-2

Владимир Шантарович, заслуженный тренер Беларуси, старший тренер мужской национальной команды Беларуси:
Отечественный старт – это наш праздник. Чемпионат Республики Беларусь открытый. Все могут участвовать, но определенные возрастные группы. Это серьезнейший просмотр, где остается три недели до основного старта сезона. Ребята, которые планируются и которые бредят чемпионатом мира. Поэтому такая конкуренция, особенно на этом чемпионате, потому что очень серьезное отношение пошло к работе с резервом. Все, что касается одиночки, все гарантировано. Все, что касается двойки, допустим, сегодня она гарантирована. Все, что касается четверки – это связка. Надо что-то делать, чтобы представлять достойно.

Напомним, сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ допущена ко всем турнирам под эгидой Международной федерации, но пока в нейтральном статусе.

# Владимир Шантарович # Гребля

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