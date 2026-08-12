Арина Соболенко узнала потенциальную соперницу по турниру в Цинциннати

Арина Соболенко узнала потенциальную соперницу по второму кругу теннисного тысячника в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, сильнейшая ракетка планеты дебютный раунд по традиции пропускает.

На старте соревнований белоруска померится силами или с австралийкой Талией Гибсон или одной из теннисисток, пробившихся в основную сетку через квалификацию.

Данный турнир крайне важен для нашей примы с точки зрения рейтинга. В случае, если Елена Рыбакина возьмет титул в Торонто, разрыв между первой и второй сеяными составит скромные 4 очка. А это обозначает, что пальма первенства вполне может перейти к оппонентке. Тот, кто лучше выступит в Цинциннати, окажется на вершине генеральной классификации. Место в рейтинге учитывается при формировании сетки. Кроме того, организаторы, как правило, предоставляют лучшие временные слоты для игры. Часто такие привилегии оказываются решающими.