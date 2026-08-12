Белорусские пловцы не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы

Очередной соревновательный день чемпионата Европы по плаванию не принес белорусам положительных эмоций. 12 августа на дорожки выходили двое соотечественников. Оба не справились с квалификацией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В генеральной классификации 100-метровки баттерфляем Иван Шамшурин и Григорий Пекарский расположились на соседних, 36-й и 37-й, позициях. Это вдали от полуфиналистов. Лучшее время продемонстрировал Ноэ Понти из Швейцарии.

Таким образом, в нашей копилке остается одна награда. Бронзу на полтиннике тем же стилем добыл Пекарский. Причем он вновь обновил рекорд страны. Отныне ориентир для соотечественников – 22 секунды 68 сотых.