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Арина Соболенко уступила Полоне Херцог на турнире в Стамбуле

24 апреля 2018 20:09
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Новости Беларуси. Арина Соболенко, которая всего пару дней назад сражалась за честь Беларуси в матче Кубка Федерации со Словакией, 24 апреля уже выходила на корт в Стамбуле в рамках турнира WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге белорусской теннисистке противостояла Полона Херцог из Словении. Возможно, дала о себе знать усталость Арины после напряжённых поединков за сборную, но справиться с менее рейтинговой соперницей ей не удалось – 2:6, 5:7.

Чуть раньше на турнире ATP в Барселоне зачехлил ракетку и наш Илья Ивашко. Дело было также в первом круге. Шлагбаум перед Ильей поставил именитый француз Жиль Симон – 6:2, 6:3.

# Теннис # Фотофакт # Арина Соболенко # Илья Ивашко

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