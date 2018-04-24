Арина Соболенко уступила Полоне Херцог на турнире в Стамбуле

Новости Беларуси. Арина Соболенко, которая всего пару дней назад сражалась за честь Беларуси в матче Кубка Федерации со Словакией, 24 апреля уже выходила на корт в Стамбуле в рамках турнира WTA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом круге белорусской теннисистке противостояла Полона Херцог из Словении. Возможно, дала о себе знать усталость Арины после напряжённых поединков за сборную, но справиться с менее рейтинговой соперницей ей не удалось – 2:6, 5:7.

Чуть раньше на турнире ATP в Барселоне зачехлил ракетку и наш Илья Ивашко. Дело было также в первом круге. Шлагбаум перед Ильей поставил именитый француз Жиль Симон – 6:2, 6:3.