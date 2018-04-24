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Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции?

24 апреля 2018 19:04
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Минский «Колизей». Главная спортивная арена страны, основная площадка для белорусских футболистов.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -1

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -3

Многие поколения минчан здесь кричали: «Гол!».

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -6

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -8

История знаменитого стадиона «Динамо» началась в 1934 году, но его жизнь оборвала война.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -11

А после, благодаря стараниям архитекторов Шмидта, Парусникова и других, в 1954 году в городе вырос новый стадион. Это был самый крупный спортивный объект в СССР, построенный в популярном тогда неоклассическом стиле.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -14

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -16

В 1980 году стадион получил статус олимпийского, и на нём зажгли огонь московской Олимпиады. 

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -19

Специально к XXII летним Олимпийским играм в «Динамо» вдохнули новую жизнь и значительно реконструировали.

Территорию расширили и огородили новым забором с символикой Олимпиады.

Построили современную центральную трибуну, установили мощные осветительные мачты, оборудовали комнаты для прессы. Эксклюзивом стало венгерское футбольное табло. Это был самый главный праздник десятилетия. На футбольные матчи было не достать билетов, а легендарного мишку встречали со слезами на глазах.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -22

Вторые Европейские игры, которые пройдут в Минске в 2019 году, стали новой главой в судьбе «Динамо» – потребовали значительной его модернизации. Решено было перепрофилировать стадион в легкоатлетический, при этом сохранить возможность для проведения футбольных матчей. Глобальная реконструкция за последние несколько лет преобразила стадион до неузнаваемости.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -25

Сейчас он выглядит, как космический корабль – с мощными мачтами освещения и стройными рядами трибун.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -28

Денис Повод, заместитель начальника по производству СУ №94 ОАО «Стройтрест №1»:
Архитектурное решение стадиона основано на композиционном единстве, которое будет сочетать в себе симбиоз архитектуры середины прошлого века и современных архитектурных решений. То, что раньше не было запроектировано, прошлый стадион этого не предусматривал – конструкцию козырька-навеса, которая будет перекрывать примерно 60-70% мест.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -31

Стадион разделён на 4 трибуны по частям света: южная, восточная, северная и западная. Основная инфраструктура сосредоточена на западной трибуне – это административный блок, он состоит из 7 уровней, 7 этажей, это комментаторские кабины, которых запроектировано 140 штук, две линейки VIP-боксов на 3-ем и 5-ом этаже.  

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -34

До реконструкции стадион мог принять 34 тысячи человек, а после – до 22 тысяч.

Но все изменения – в пользу комфорта.

Появятся новые раздевалки для спортсменов, судей, тренерского штаба, конференц-зал. Порадует техническое оснащение:  мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi. Но ультрасовременные решения не коснулись исторического лица «Динамо». Аркаду стадиона со стороны улицы Ульяновской и центральную арку на Кирова сохранили, и представили в новом свете.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -37

Денис Повод:
Легкоатлетическая арена будет соответствовать всем требованиям Международной организации легкоатлетических федераций. Само ядро – основная арена – будет оборудовано беговыми дорожками, ямы будут для прыжков с места, в длину, в высоту.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -40

Сектора будут для метания молота, диска, копья и так далее. Сам стадион будет выполнен с поливом, будет оборудован подогревом поля – это будет натуральный газон с круглогодичным уходом.

Обратите внимание на цветовое решение новых комфортных сидений.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -43

Даже, если будет немноголюдно, благодаря такому эффекту визуализации – на стадионе всегда будет ощущение публики и уюта.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -46

После реконструкции «Динамо» превратится в настоящий спортивный город и будет представлять собой комплекс сооружений.

Так, один из стадионов отвели специально для разминок.

Реконструировали здание тира и построили самый большой крытый скалодром в стране. Такой масштаб площадки произвел хорошее впечатление на представителей Европейских олимпийских комитетов.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -49

Денис Повод:
Отреставрировали композицию «Бег», место она своё сохранила.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -52

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -54

Чашу олимпийского огня тоже отреставрировали.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -57

Это – оригинальная чаша 1980 года.

Но она находилась на восточной трибуне, а после реконструкции перебазировалась в южную часть.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -60

На сегодняшний день, общестроительные работы завершены, завершаем работу по благоустройству прилегающей территории, выполняем работы по устройству основного легкоатлетического ядра, по покрытию натурального газона.

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -63

Сейчас над новым обликом «Динамо» трудятся около 1700 строителей и более 100 волонтёров. Основные работы будут завершены к 31 мая.

Открытие стадиона планируется на 21 июня – ровно за год до Вторых Европейских игр.  

Мультимедийные дисплеи, 300 мониторов и 400 точек Wi-Fi: каким будет стадион «Динамо» после реконструкции? -66

Нет сомнений, что стадион будет в ТОПе европейских площадок и станет любимым местом досуга минчан.

# Европейские игры # Денис Повод

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