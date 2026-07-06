Арина Соболенко уступила Наоми Осаке в матче 1/8 финала Уимблдонского теннисного турнира

Арина Соболенко завершила выступление на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема – Открытом чемпионате Великобритании по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче 1/8 финала первая ракетка планеты уступила японке Наоми Осаке, у которой 14-й номер топа. В стартовом сете оппонентка выглядела более уверенно, доминировала на корте и отдала белоруске только два гейма. Вторая партия проходила уже в более плотном соперничестве, спортсменки без осечек действовали на своих подачах и выяснение отношений дошло до тай-брейка, который землячка провела неудачно. Как итог поражение с результатом – 2:6, 6:7.

Тем не менее белоруска гарантированно сохранит место на вершине мирового рейтинга. Ее ближайшая преследовательница и главная конкурентка Елена Рыбакина потерпела неудачу в третьем круге соревнований.

Xтобы обойти Соболенко, представительнице Казахстана необходимо было пройти на один раунд дальше. В то время как нашей спортсменке предстояло защитить 780 баллов за прошлогодний полуфинал. Следовательно, она потеряет 540 очков, так как проиграла раньше, но сохранит лидерство минимум до августа.