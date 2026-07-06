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Горносько и Веренич стали призерами клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике

06 июля 2026 11:58
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Алина Горносько и Дарья Веренич стали призерами клубного чемпионата Испании по художественной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Лидер нашей сборной помогла команде Ritmo завоевать серебряные награды. Алина выступила в упражнениях с булавами и лентой и в обоих видах программы стала лучшей. Дарья завоевала серебро в композиции с мячом.

Далее наших граций ждет домашний турнир «Хрустальная Роза». Международные соревнования пройдут в Минске с 24 по 26 июля. Ожидается, что за награды поспорят спортсменки из 15 стран.

# Художественная гимнастика

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