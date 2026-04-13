Арина Соболенко удерживает первую строчку теннисного рейтинга WTA

Арина Соболенко удерживает первую строчку рейтинга WТА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После обновления списка мировая прима по-прежнему лидирует, имея в активе 11 025 очков. Наша спортсменка травмирована на данный момент и не сможет принять участие в ближайшем турнире в Штутгарте. Однако гандикап от ближайшей преследовательницы в размере почти 3 000 тысяч баллов позволяет сохранять спокойствие. Другая белоруска Александра Саснович поднялась на четрые позиции. Ранее теннисистка вышла в основную сетку квалификации немецкого пятисотника. Ирина Шиманович опустилась на два пункта, а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко оказалась ниже на три строки.

У мужчин лидер изменился. Благодаря победе на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло итальянец Янник Синнер вновь поднялся на вершину топа «Ассоциации теннисистов-профессионалов». Финалист этих соревнований – представитель Испании Карлос Алькарас теперь второй. Дополнил тройку Александр Зверев из Германии. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян. Он 504-й.