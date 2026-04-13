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Белорусские батутисты произвели фурор на чемпионате Европы

13 апреля 2026 11:01
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Белорусские батутисты произвели фурор на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Наши спортсмены завоевали 14 медалей, из них – 9 золотых. Наивысшей награды по итогам индивидуальной программы удостоился Иван Литвинович. Его оценка – 65,310. В аналогичной дисциплине Яна Лебедева взяла серебро. Среди синхронистов лучшими показателями отметились наши Станислав Яскевич и Иван Мельников, а также дуэт Злата Миниахметова и Екатерина Ершова. Юниоры тоже с призами. В индивидуальной программе на счету Даниила Кирюшкина бронза, а вторая ступень пьедестала закрепилась за Ксенией Побудей. 

# Батут

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