Арина Соболенко сыграет против Кори Гауфф на турнире в Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии подходит к финишу предварительный этап итогового турнира Женской теннисной ассоциации, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала третью викторию, обыграв в двух партиях Екатерину Александрову – 6:4, 6:4 – и вышла в полуфинал соревнований. Обладательницей еще одного пропуска в 1/2 стала Аманда Анисимова, которая в трехсетовом поединке была сильнее Иги Швентек из Польши – 6:7; 6:4; 6:2.

Уже 6 ноября пройдут заключительные противостояния во втором квартете. Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко встретится с американкой Кори Гауфф, а еще одна представительница США Джессика Пегула будет соперничать с итальянкой Ясмин Паолини. В активе соотечественницы две победы.