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Футболисты минского «Динамо» U-19 вышли в 3-й раунд квалификации Юношеской лиги УЕФА

06 ноября 2025 11:57
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Футболисты команды минского «Динамо», составленной из исполнителей до 19 лет, вышли в третий раунд квалификации Юношеской лиги УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В ответном матче второго отборочного раунда в болгарском Разграде наши парни обыграли сверстников из «Лудогорца». На 67-й минуте отличился Егор Молчан, а на излете основного времени Артем Грабцевич установил окончательные цифры на табло – 2:0.

Напомним, в первом противостоянии подопечные Сергея Яромко уступили 0:1. В третьем раунде белорусы встретятся с тбилисским «Динамо». Матчи пройдут 26 ноября и 10 декабря.

# Футбол

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