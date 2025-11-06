«Чикаго» Артёма Левшунова в гостях обыграл «Ванкувер» со счётом 5:2

Белорусские исполнители продолжают демонстрировать результативную игру в заокеанских лигах. В НХЛ «Чикаго» Артема Левшунова в гостях обыграл «Ванкувер» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем первый и второй периоды остались безголевыми, а третий отрезок изобиловал взятиями ворот. Отечественный защитник победителей ассистировал партнеру по команде при второй шайбе своей дружины. Земляк провел на льду 16,5 минут и завершил встречу с показателем полезности «-1». Левшунов набирал четыре очка в пяти последних играх.