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«Чикаго» Артёма Левшунова в гостях обыграл «Ванкувер» со счётом 5:2

06 ноября 2025 11:52
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Белорусские исполнители продолжают демонстрировать результативную игру в заокеанских лигах. В НХЛ «Чикаго» Артема Левшунова в гостях обыграл «Ванкувер» – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем первый и второй периоды остались безголевыми, а третий отрезок изобиловал взятиями ворот. Отечественный защитник победителей ассистировал партнеру по команде при второй шайбе своей дружины. Земляк провел на льду 16,5 минут и завершил встречу с показателем полезности «-1». Левшунов набирал четыре очка в пяти последних играх.

# Хоккей

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