Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге WTA

Арина Соболенко сохранила лидерство в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ее отрыв от ближайшей преследовательницы Иги Швентек составляет более 3 тысяч пунктов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На третьей позиции по прежнему идет Елена Рыбакина из Казахстана. В первой десятке лишь одно изменение. Жасмин Паолини поднялась на 7-ю строку, сместив оттуда Мирру Андрееву.

Что касается других белорусок, то Александра Саснович отныне 114-я. Виктория Азаренко, давно не выходившая на корт, стала 172-й, но о завершении карьеры некогда сильнейшая ракетка планеты еще не объявляла.