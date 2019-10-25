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Хоккей. «Неман» и «Динамо-Молодечно» победили в двух матчах экстралиги «А»

25 октября 2019 09:22
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Новости Беларуси. Двумя матчами продолжился первый этап чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге «А», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Упрочил свое лидерство «Неман».

Хоккей. «Неман» и «Динамо-Молодечно» победили в двух матчах экстралиги «А»-1

«Красно-черные» на родном льду разгромили жлобинский «Металлург». Дубль на свой счет записал форвард гродненской команды Артем Кислый. Итоговый счет матча – 6:1.

Во втором поединке «Динамо-Молодечно» в гостях оказалось сильнее солигорского «Шахтера». За «бело-синих» отличились Амброжейчик, Боярчук и Устиненко. Команда Дмитрия Кравченко выходит на второе место в таблице.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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