Арина Соболенко проиграла в финале турнира в Сан-Хосе

Новости Беларуси. Арина Соболенко уступила в борьбе за титул турнира в Сан-Хосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка Беларуси в финале встретилась с представительницей Китая – Чжэн Сайсай.

В первом сете Соболенко была слабее – 3:6. Во втором довела до тай-брейка, но перевести игру в третью партию так и не удалось. Итоговый счет – 3:6, 6:7 и Чжэн Сайсай завоевывает первый титул WTA. Хорошее выступление в Сан-Хосе улучшило позиции Соболенко в мировом рейтинге: Арина занимает 9 строчку.