Арина Соболенко проиграла в финале турнира в Сан-Хосе

Новости Беларуси. Арина Соболенко уступила в борьбе за титул турнира в Сан-Хосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка Беларуси в финале встретилась с представительницей Китая – Чжэн Сайсай.
Новости Беларуси. Арина Соболенко уступила в борьбе за титул турнира в Сан-Хосе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка Беларуси в финале встретилась с представительницей Китая – Чжэн Сайсай.
В первом сете Соболенко была слабее – 3:6. Во втором довела до тай-брейка, но перевести игру в третью партию так и не удалось. Итоговый счет – 3:6, 6:7 и Чжэн Сайсай завоевывает первый титул WTA. Хорошее выступление в Сан-Хосе улучшило позиции Соболенко в мировом рейтинге: Арина занимает 9 строчку.
Следующий старт – открытый чемпионат Канады. Призовой фонд – 2 миллиона 830 тысяч долларов. В первом круге Арина Соболенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Виктория Азаренко начнет с матча против итальянки Камилы Джорджи. Первой из белорусок в Канаде выступит Александра Саснович. 5 августа в 18.00 она встретится с 20 ракеткой мира бельгийкой Элизе Мертенс.