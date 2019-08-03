Дмитрий Дудик о матче с «Локомотивом»: Молодая кровь горячая, семь раз удалились при лимите в четыре

Новости Беларуси. Оршанский «Локомотив» одержал вторую победу на групповом этапе Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

3 августа подопечные Игоря Жилинского встречались с молодежной сборной Беларуси. В гостях «железнодорожники» сразу взяли инициативу в свои руки и уже в первом периоде забросили дважды. «Молодежка» ответила лишь одной шайбой. В третьем периоде, когда «Локомотив» уверенно лидировал 4:1, подопечные Дмитрия Дудика едва не спаслись: на 46 минуте забросил Илья Соловьев, на 59-й – Егор Буяльский. Тем не менее, сравнять счет не удалось, 4:3 в пользу «Локомотива».

Игорь Жилинский, главный тренер ХК «Локомотив»:

Очень сложно, и вы все прекрасно видели. Пацаны молодые, играют, каждый бьется за место в сборной, ни для кого это не секрет. Мы были готовы к такому развитию событий, поэтому хорошо, что выстояли, довели игру до победы. Хотя очень много претензий, несмотря на победу. Особенно к крайним нападающим.

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Молодая кровь горячая, семь раз удалились при лимите в четыре. Боремся с этим как можем. Если позавчера удалось нам сдержать эмоции, сегодня – нет. Отсюда, в принципе, результат: три гола получили в меньшинстве, хотя не в чем упрекнуть ни спецбригаду по разрушению, ни вратаря. Голы забивались игровые, дальними бросками. Но один с перепаса, второй – вратарь ничего не видел, было подставление. То есть такие рабочие голы от хорошей, дисциплинированной команды.