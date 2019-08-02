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«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров

02 августа 2019 19:45
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день республиканских летних соревнований на призы Белорусской федерации биатлона назвали победителей в спринтерских гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров-1

У юниоров на дистанции 7,5 километров не было равных Александру Мацкевичу. На двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. У женщин, а они преодолели 6 тысяч метров, первенствовала Карина Ануфриенко.

«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров-4

Карина Ануфриенко. победительница турнира в спринте:
Очень довольна, для такого возраста я очень довольна результатом. Стрельба меня тоже порадовала, только последний выстрел – сама виновата, психология, видно, так подействовала. А так, один штраф – это для меня хорошо. Очень хочу попасть на чемпионат мира и выступить там неплохо.

«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров-7

Александр Мацкевич, победитель турнира в спринте:
Гонка была непростая, хоть и короткая, но нужно было грамотно разложить силы по дистанциям и выстрелить точно. Что мне сегодня и удалось. Надеюсь попасть на чемпионат мира, который пройдет у нас дома, в «Раубичах». Это была моя цель, основа моей летней подготовки.

«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров-10

По итогам турнира тренерский штаб объявит состав нашей юниорской команды, которой наравне со взрослыми, предстоит выступить на чемпионате мира. Летний планетарный форум пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 августа.

# Биатлон # Александр Мацкевич # Карина Ануфриенко # Фотофакт

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