«Один штраф – это для меня хорошо». В «Раубичах» выявили победителей в спринтерских гонках среди юниоров

Новости Беларуси. Во второй соревновательный день республиканских летних соревнований на призы Белорусской федерации биатлона назвали победителей в спринтерских гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Во второй соревновательный день республиканских летних соревнований на призы Белорусской федерации биатлона назвали победителей в спринтерских гонках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
У юниоров на дистанции 7,5 километров не было равных Александру Мацкевичу. На двух огневых рубежах он не допустил ни одного промаха. У женщин, а они преодолели 6 тысяч метров, первенствовала Карина Ануфриенко.
Карина Ануфриенко. победительница турнира в спринте:
Очень довольна, для такого возраста я очень довольна результатом. Стрельба меня тоже порадовала, только последний выстрел – сама виновата, психология, видно, так подействовала. А так, один штраф – это для меня хорошо. Очень хочу попасть на чемпионат мира и выступить там неплохо.
Александр Мацкевич, победитель турнира в спринте:
Гонка была непростая, хоть и короткая, но нужно было грамотно разложить силы по дистанциям и выстрелить точно. Что мне сегодня и удалось. Надеюсь попасть на чемпионат мира, который пройдет у нас дома, в «Раубичах». Это была моя цель, основа моей летней подготовки.
По итогам турнира тренерский штаб объявит состав нашей юниорской команды, которой наравне со взрослыми, предстоит выступить на чемпионате мира. Летний планетарный форум пройдет в «Раубичах» с 23 по 25 августа.