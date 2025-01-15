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Арина Соболенко пробилась в третий раунд Australian open

15 января 2025 08:14
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Арина Соболенко пробилась в третий раунд Australian open. Действующая чемпионка Мельбурнского турнира «Большого шлема», как и в первом раунде, добилась победы в двух сетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко пробилась в третий раунд Australian open-2

Белоруска, которая является лидером рейтинга и, соответственно, имеет первый номер посева на открытом чемпионате Австралии, обыграла испанскую теннисистку – Джессику Бузас Манэйро (54-й номер мирового рейтинга) – 6:3, 7:5. Поединок продолжался час и 35 минут. В 1/16 финала открытого чемпионата Австралии по теннису Соболенко встретится с 42-й ракеткой мира – Кларой Таусон из Дании.

# Арина Соболенко

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