Арина Соболенко пробилась в третий раунд Australian open. Действующая чемпионка Мельбурнского турнира «Большого шлема», как и в первом раунде, добилась победы в двух сетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска, которая является лидером рейтинга и, соответственно, имеет первый номер посева на открытом чемпионате Австралии, обыграла испанскую теннисистку – Джессику Бузас Манэйро (54-й номер мирового рейтинга) – 6:3, 7:5. Поединок продолжался час и 35 минут. В 1/16 финала открытого чемпионата Австралии по теннису Соболенко встретится с 42-й ракеткой мира – Кларой Таусон из Дании.