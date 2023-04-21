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«Помогаем раскрывать таланты». Финальный этап проекта «300 талантов для Королевы» проходит в Минске

21 апреля 2023 14:49
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Новости Беларуси. В Минске 21 апреля проходит финальный этап детского республиканского проекта Белорусской федерации легкой атлетики «300 талантов для Королевы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Помогаем раскрывать таланты». Финальный этап проекта «300 талантов для Королевы» проходит в Минске-1

В восьмом сезоне принимали участие более 200 тысяч ребят вторых-четвертых классов из всей Беларуси. Разумеется, в финал вышли только 300 сильнейших спортсменов, которые определяли лучших в четырех дисциплинах, в личном зачете, а также в командном первенстве.

«Помогаем раскрывать таланты». Финальный этап проекта «300 талантов для Королевы» проходит в Минске-4

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Оно действительное широкомасштабное. Начиная с начала учебного года, во всех школах все учителя физической культуры проводят тесты и отбирают лучших из лучших, которые попадают сначала на область, но уже к концу года попадают сюда на финал. 300 самых лучших. Ищем таланты, помогаем раскрывать таланты, а таланты у каждого ребенка присутствуют. Приятно наблюдать, когда поддержка, которая находится здесь в качестве зрителей, гораздо больше, чем детей, которые присутствуют на самих соревнованиях.

Все участники турнира получат медали, подарки и именные сертификаты, ну а победителям достанутся кубки и дипломы.

# Легкая атлетика # Иван Тихон # Фотофакт

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