«Помогаем раскрывать таланты». Финальный этап проекта «300 талантов для Королевы» проходит в Минске

В восьмом сезоне принимали участие более 200 тысяч ребят вторых-четвертых классов из всей Беларуси. Разумеется, в финал вышли только 300 сильнейших спортсменов, которые определяли лучших в четырех дисциплинах, в личном зачете, а также в командном первенстве.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Оно действительное широкомасштабное. Начиная с начала учебного года, во всех школах все учителя физической культуры проводят тесты и отбирают лучших из лучших, которые попадают сначала на область, но уже к концу года попадают сюда на финал. 300 самых лучших. Ищем таланты, помогаем раскрывать таланты, а таланты у каждого ребенка присутствуют. Приятно наблюдать, когда поддержка, которая находится здесь в качестве зрителей, гораздо больше, чем детей, которые присутствуют на самих соревнованиях.

Все участники турнира получат медали, подарки и именные сертификаты, ну а победителям достанутся кубки и дипломы.