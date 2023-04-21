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Хоккей. Команда Школы Руслана Салея заняла 6 место на Кубке Владислава Третьяка

21 апреля 2023 13:37
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21 апреля заключительный день на турнире Кубок Владислава Третьяка, который принимает Нижний Новгород. Команда Школы имени Руслана Салея в возрастной категории до 12 лет оспаривала 5-е место с череповецкой «Северсталью», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Команда Школы Руслана Салея заняла 6 место на Кубке Владислава Третьяка-1

Старт поединка для белорусов складывался благополучно и результативно. Наши ребята вели со счетом 3:0, правда, потом соперник смог переломить ход матча и даже выйти вперед – 5:4, но за 3 минуты до конца 3-го периода наши сравняли счет – 5:5. В овертайме сильнейшего не выявили. В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты «Северстали». Таким образом, команда Школы Руслана Салея заняла итоговое 6 место.

 

# Хоккей # Фотофакт

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