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Хоккей. Белорус Дмитрий Кузьмин провёл второй результативный поединок в АХЛ

20 декабря 2023 14:10
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Дмитрий Кузьмин продолжает успешную адаптацию к Американской хоккейной лиге. Он провел уже второй результативный поединок кряду в лиге. Увы, «Манитоба» вчистую уступила «Чикаго Вулвз» – 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Белорус Дмитрий Кузьмин провёл второй результативный поединок в АХЛ-1

Наш соотечественник помог открыть счет в противостоянии. В дальнейшем фамилия Кузьмина еще раз оказалась в протоколе, но впоследствии данные были переписаны. Таким образом, в четырех дуэлях у него стало два бомбардирских действия. Показатель полезности +1.

# Хоккей # Дмитрий Кузьмин

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