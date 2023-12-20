Хоккей. Белорус Дмитрий Кузьмин провёл второй результативный поединок в АХЛ

Дмитрий Кузьмин продолжает успешную адаптацию к Американской хоккейной лиге. Он провел уже второй результативный поединок кряду в лиге. Увы, «Манитоба» вчистую уступила «Чикаго Вулвз» – 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наш соотечественник помог открыть счет в противостоянии. В дальнейшем фамилия Кузьмина еще раз оказалась в протоколе, но впоследствии данные были переписаны. Таким образом, в четырех дуэлях у него стало два бомбардирских действия. Показатель полезности +1.