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«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020

04 марта 2020 17:02
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Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит матч за Суперкубок Беларуси – 2020. Встреча проходит на стадионе футбольного клуба «Минск».

На прямую связь со студией выходит корреспондент Екатерина Лихошапко.   

«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020 -1

Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Во-первых, поздравляю всех с открытием нового футбольного сезона. Только что был забит второй мяч в этом матче. Отличилась команда «Динамо-Брест», а первый мяч был на 3-й минуте. Камерунский полузащитник «Динамо» Габи Кики забил красивый гол.

«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020 -4

Подробнее – в видеоматериале

# Футбол Беларуси # Екатерина Лихошапко # Габи Кики # Фотофакт

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