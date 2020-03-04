«Болею за Брест 34 года». Что говорят болельщики на матче за Суперкубок Беларуси – 2020

Новости Беларуси. Футбольный сезон в Беларуси стартовал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Проходит матч за Суперкубок Беларуси – 2020. Встреча проходит на стадионе футбольного клуба «Минск».

Екатерина Лихошапко, корреспондент:

Во-первых, поздравляю всех с открытием нового футбольного сезона. Только что был забит второй мяч в этом матче. Отличилась команда «Динамо-Брест», а первый мяч был на 3-й минуте. Камерунский полузащитник «Динамо» Габи Кики забил красивый гол.