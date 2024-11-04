«Горизонт» стал обладателем Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд

К большому перерыву минчанки лидировали. Все изменилось в третьем отрезке, который остался за подопечными Натальи Трофимовой с перевесом в 16 очков. В заключительной четверти «Горизонт» уверенно контролировал ход матча и довел его до победы – 89:78. Команда из Минской области выиграла Кубок страны в пятый раз подряд и 10-й – в истории.