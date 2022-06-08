«Первое место, других вариантов не рассматриваем». Белорусские боксёры готовятся к международному турниру памяти Ботвинника

Новости Беларуси. На следующей неделе белорусская столица примет Международный юниорский турнир по боксу памяти Владимира Ботвинника, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Второй год кряду участники соревнований будут сражаться за награды на ринге «Минск-Арены». На турнире разыграют 18 комплектов медалей.

Парни оспорят первенство в 13 весовых категориях, девушки определят сильнейших в пяти. Всего на награды претендуют 107 атлетов из пяти стран. Беларусь представят боксеры из юниорской сборной. Также возможность попробовать свои силы получат сильнейшие спортсмены из регионов.

Минская СДЮШОР делегирует на турнир 10 боксеров 2006-2007 годов рождения. Среди них и Артем Тихомолов, который готовится повторить успех 2021 года.