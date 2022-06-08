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Вырвали победу с перевесом в 1 очко. Сборная Китая по гандболу одержала первую победу на белорусской земле

08 июня 2022 21:17
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Новости Беларуси. Сборная Китая по гандболу одержала победу в первом товарищеском матче на белорусской земле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соперник китайцев – БГУФК-СКА – уступил с минимальной разницей в счете.  

Вырвали победу с перевесом в 1 очко. Сборная Китая по гандболу одержала первую победу на белорусской земле-1

Несмотря на то что студентам противостояла сборная, они с первых минут взяли нити игры в свои руки и к исходу первой 10-минутки вели с перевесом в 4 мяча. К середине тайма гости собрались и сократили отставание, а затем вышли вперед. Правда, на перерыв команды отправились на паритетных началах – с ничейным счетом 15:15.  

Вырвали победу с перевесом в 1 очко. Сборная Китая по гандболу одержала первую победу на белорусской земле-4

Во втором тайме характер поединка не изменился, соперники показывали зрелищную и увлекательную игру. В концовке встречи удачливее оказались гости, которые и одержали итоговую победу со счетом 27:26.

На этом китайское гандбольное турне не заканчивается. Впереди матчи со сборной Беларуси 2004 года рождения, а также игра с нашей национальной дружиной, которая состоится 11 июня.  

# Гандбол # Фотофакт

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