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Велоспорт. Евгений Королёк выиграл пролог велогонки «Пять колец Москвы»

08 июня 2022 21:15
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Новости Беларуси. В столице России стартовала многодневная шоссейная велогонка «Пять колец Москвы», которая пройдет с 8 по 12 июня. Пролог – индивидуальную гонку с раздельным стартом – выиграл белорус Евгений Королек.  

Велоспорт. Евгений Королёк выиграл пролог велогонки «Пять колец Москвы»-1

Еще один представитель нашей страны Бронислав Самойлов занял 7-е место. В свой день рожденья, 9 июня, на первом этапе велогонки Евгений Королек будет стартовать в желтой майке лидера.

Велотур состоит из пяти этапов.  

# Велоспорт # Евгений Королек # Бронислав Самойлов # Фотофакт

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