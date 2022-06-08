Велоспорт. Евгений Королёк выиграл пролог велогонки «Пять колец Москвы»

Новости Беларуси. В столице России стартовала многодневная шоссейная велогонка «Пять колец Москвы», которая пройдет с 8 по 12 июня. Пролог – индивидуальную гонку с раздельным стартом – выиграл белорус Евгений Королек.

Еще один представитель нашей страны Бронислав Самойлов занял 7-е место. В свой день рожденья, 9 июня, на первом этапе велогонки Евгений Королек будет стартовать в желтой майке лидера.