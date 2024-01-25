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Арина Соболенко обыграла Кори Гауфф и вышла в финал Australian Open

25 января 2024 12:43
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Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии. Вторая ракетка мира была сильнее четвертой в топе Кори Гауфф из США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко обыграла Кори Гауфф и вышла в финал Australian Open-1

Противостояние носило принципиальный характер. У теннисисток богатая история личных встреч, в последний раз они играли в финале US Open. Тогда в драматическом матче уступила Соболенко. Однако сейчас Арина взяла яркий реванш. Победа в двух партиях со счетом 7:6, 6:4.

# Теннис # Арина Соболенко # Кори Гауфф

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