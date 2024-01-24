Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках выездной серии КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в рамках выездной серии КХЛ встретились с действующим обладателем Кубка Гагарина – командой ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты минского «Динамо» в рамках выездной серии КХЛ встретились с действующим обладателем Кубка Гагарина – командой ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша дружина открыла счет на последней минуте первого периода. Свою дебютную шайбу в лиге в сольном проходе забросил Таннер Фриц. Во второй 20-минутке армейцы отыгрались – отличился Каменев, который на экваторе 3 периода записал в свой актив дубль и тем самым оформил победу ЦСКА – 2:1.