Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках выездной серии КХЛ

Наша дружина открыла счет на последней минуте первого периода. Свою дебютную шайбу в лиге в сольном проходе забросил Таннер Фриц. Во второй 20-минутке армейцы отыгрались – отличился Каменев, который на экваторе 3 периода записал в свой актив дубль и тем самым оформил победу ЦСКА – 2:1.