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Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках выездной серии КХЛ

24 января 2024 19:55
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Хоккеисты минского «Динамо» в рамках выездной серии КХЛ встретились с действующим обладателем Кубка Гагарина – командой ЦСКА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» проиграло ЦСКА в рамках выездной серии КХЛ-1

Наша дружина открыла счет на последней минуте первого периода. Свою дебютную шайбу в лиге в сольном проходе забросил Таннер Фриц. Во второй 20-минутке армейцы отыгрались – отличился Каменев, который на экваторе 3 периода записал в свой актив дубль и тем самым оформил победу ЦСКА – 2:1.

# Хоккей

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